स्वच्छता अभियान की खुली पोल: ओडीएफ गांव में शौचालय न होने से चली गई मासूम भाई-बहन की जान

two children death in canal in shivpuri : नावली गांव पिछोर का वो गांव है, जो सबसे पहले ओडीएफ हो चुका है, जबकि खुद सचिव का कहना है कि अभी लगभग आधा सैकड़ा परिवार गांव में शौचालयविहीन हैं