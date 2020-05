COVID 19 : ग्वालियर में कोरोना पॉजिटिव के दो नए केस मिले, एक दिल्ली और एक आजमगढ़ से

two more corona positive case found in gwalior : शहर में दो नए कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जिन्हें मिलाकर अब एक्टिव कोरोना केस की संख्या 3 से बढ़कर 5 हो गई है।