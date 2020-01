गंदे पानी की निकासी पर दो पक्षों में विवाद, फायरिंग में दो की मौत, तीन गंभीर घायल

two people death in bhitarwar for water issue : गांव में आंगनबाड़ी केन्द्र भवन बनने से नाली का निकास बंद होने और शिवराम किरार के घर की ओर गंदा पानी पहुंचने के विवाद को लेकर शिवराम का काफी समय से जयसिंह परिहार और बादाम से झगड़ा चल रहा था