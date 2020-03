खेत पर चाचा ने भतीजे साथ किया गंदा काम, इस हाल में पड़ा मिला बच्चा

uncle kidnapped his nephew for not to attend board examination: परीक्षा न देनी पड़ी इसलिए चाचा ने किया तीन साल के मासूम भतीजे का अपहरण -सोते से उठाकर ले गया और रस्सियों से बांध कर डाल आया खेतों में