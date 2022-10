बेमौसम बारिश ने सोयाबीन की फसल पर फेरा पानी,75 फीसदी गिरा उत्पादन

एक बीघे में 2 हजार की लागत भी नहीं निकल रही

सोयाबीनकी फसलकाटने के बजाए खेत में ट्रैक्टर चलाने की तैयारी

भूपेन्द्र सिंह

पहले अनियमित बरसात फिर मोजक रोग और अब बेमौसम बरसात ने सोयाबीन उगाने वाले किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। चंबल अंचल में सोयाबीन फसल का उत्पादन बड़े पैमाने पर गिरा है। सोयाबीन उत्पादन पर प्रति बीघा लगभग 7 हजार रुपए की लागत आई लेकिन अब किसानों को 2 हजार रुपए मिलना भी मुश्किल हो रहा है।

किसानों का निकला दिवाला

खेत में खड़ी फसल में फलियां न होने की वजह से किसान उसकी कटाई करने की बजाए अब ट्रेक्टर चलाने का मन बना रहे हैं, क्योंकि फसल की कटाई भी उन्हें कर्जा लेकर ही देनी पड़ेगी। फसल बर्बाद होने से किसानों के सभी घर के काम अटक गए तथा अगली फसल के लिए अब वो कर्जा देने वाले को तलाश रहे हैं।

श्योपुर

जिले में इस बार 18 हजार 500 हेक्टेयर के रकबे में किसानों ने सोयाबीन की फसल बोई थी।प्रति बीघा में 4 क्विंटल तक उत्पादन देने वाली सोयाबीन एक क्विंटल भी नहीं निकल पा रही है। कृषि विभाग के पिछले 3 साल के आंकड़ों को देखें तो वर्ष 2020 में 28300 हेक्टेयर में सोयाबीन थी, जो वर्ष 2021 में घटकरर 25800 हेक्टेयर पर आ गई और इस साल 2022 में तो रकबा 18 हजार 500 हेक्टेयर ही रह गया है।

मुरैना

जिले में कृषि विभाग ने ही महज 1100 हेक्टेयर का लक्ष्य तय किया था और किसानों ने 916 हेक्टेयर में ही बोवनी की थी, लेकिन उसमें भी अधिकांश फसल नष्ट हो गई है।

शिवपुरी

जिले में इस बार 1.53 लाख हेक्टेयर में सोयाबीन की बोवनी की गई थी। लगातार बारिश होने से खेतों में पानी भर जाने से सोयाबीन के पौधे में या तो फली लगी ही नहीं, या फिर लगने के बाद उसका दाना भीगकर खराब हो गया। जिन खेतों में 4 से 5 क्विंटल प्रति बीघा सोयाबीन का उत्पादन होता था, उसमें अब 50 से 60 किलो ही सोयाबीन निकला है।

डबरा

बे-मौसम बारिश से सोयाबीन की फसल तबाह हो गई है। कहीं-कहीं 60 से 70 फीसदी नुकसान हुआ है। इस बार 300 हैक्टेयर में सोयाबीन हुई है। वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी अशोक वर्मा ने बताया कि सोयाबीन में 30 से 40 फीसदी का नुकसान हुआ है।

25 फीसदी कटी थी फसल

सोयाबीन की दो वैरायटी होती हैं, जिसमें जल्दी पकने वाली फसल लगभग 25 फीसदी थी, जो बारिश से पूर्व कट गई थी, जबकि 75 फीसदी फसल खेत में लगी व कटकर रखी होने की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। नौहरीकलां में जो सोयाबीन कटी रखी थी, उसमें पानी लगने से दाना पूरी तरह से काला होकर बेकार हो गया। जिस वजह से अब उसके दाम भी नहीं मिल पाएंगे।

