SERVE GWALIOR : 500 को सब्जी पर 100 रुपये कमीशन, APP पर दिखा रहे आउट ऑफ स्टॉक

vegetable and grocery shown out of stock on serve gwalior application : मोबाइल पर फोन करने पर भी सही जानकारी नहीं मिल रही है। शासकीय एप पर भरोसा होने के कारण लोग लगातार कॉल और एप पर लॉगिन करके ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन स्टॉक न होने से आपूर्ति नहीं हो पा रही है