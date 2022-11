crime news हुक्का पीने और नशे की आदि इस 'लेडी डॉन' ने सोशल मीडिया पर शेयर किया पुलिस पूछताछ का वीडियो... लिखा 'शेरनी अभी जिंदा है'

पढ़ें पूरा मामला

आपको बता दें कि अब इस कथित लेडी डॉन ने करीब 10 दिन पहले हाथ में पिस्टल लिए फोटोज के वन-बाय-वन वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। यह वीडियो पुलिस तक पहुंच गए। पुलिस ने युवती का पता लगाया तो उसकी पहचान सिमरनप्रीत कौर निवासी गांधीनगर के रूप में हुई। दो दिन पहले उसे पूछताछ के लिए थाने बुलाया गया। युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाने पहुंची। यहां उसने बताया कि यह हथियार उसकी नहीं है। रील बनाने के लिए अपने दोस्त से लिए थे। युवती के बॉयफ्रेंड ने इस पूछताछ का वीडियो गुपचुप तरीके से बना लिया।

घर जाने के बाद सोशल मीडिया पर कर दिया शेयर

घर जाने के बाद इस कथित लेडी डॉन ने पुलिस पूछताछ का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया। इसके साथ उसने लिखा, 'शेरनी अभी जिंदा' है। इसी पोस्ट के बाद क्राइम ब्रांच की हेड कॉन्स्टेबल अर्चना कंषाना ने युवती के ठिकानों पर निगरानी शुरू की। पुलिस टीम ने मंगलवार रात सिमरनप्रीत कौर को कोटेश्वर मंदिर व काली माता मंदिर के पास से पकड़ लिया। पुलिस ने उसके बॉयफ्रेंड हरेंद्र उर्फ हनी यादव तथा उसके साथी सौरभ राठौर निवासी किला गेट को भी गिरफ्तार किया है। तलाशी में इनके पास से दो कट्टे और एक पिस्टल मिली है। हनी के भाई सनी के खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वहीं, हनी पर भी एक केस दर्ज है।

अब यहां पढ़ें लेडी डॉन की कहानी

पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक सिमरन की मां मराठी थीं, जबकि पिता पंजाबी हैं। दोनों ने लव मैरिज की थी। साल 2014 में मां का देहांत हो गया था। उस समय वह 13 साल की थी। इसके बाद पिता उसे छोड़कर पंजाब चले गए। यहां वह अकेली रहने लगी। साल 2016 में 15 साल की उम्र में उसकी दोस्ती लुटेरे अंकित जादौन से हुई। यह दोस्ती सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हुई थी। कुछ समय बाद ही ये दोनों गांधी नगर में लिव-इन में रहने लगे। उसका पूरा खर्च अंकित ही उठाता था।

अंकित के जेल जाने के बाद हरेंद्र से हुई दोस्ती

पुलिस को दिए पहले बयान में सिमरप्रीत कौर ने बताया था कि वो हथियार अंकित जादौन का है। उसने खुद को अंकित की गर्लफ्रेंड बताया था। अंकित को पिछले साल सेवानगर रोड पर स्थित सराफा कारोबारी के साथ लूट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। फिलहाल अंकित जेल में बंद है। उसने कहा था कि अब हथियार कहां है, इस बारे में उसे नहीं पता। अंकित के जेल जाने के बाद उसकी हरेंद्र उर्फ हनी यादव के साथ नजदीकियां बढ़ गई।

मोबाइल की तलाशी ली तो मिले ऐसे फोटो-वीडियो

गिरफ्तारी के बाद जब पुलिस ने सिमरप्रीत कौर के मोबाइल की जांच की तो उसमें अय्याशी भरी उसकी लाइफ के कई वीडियोज मिले। जिनमें वो शराब से लेकर हुक्का पीने जैसे कई नशे करती नजर आई। इनमें से कई वीडियो में वह नशे में धुत होकर लड़कों के साथ बार में झूमती हुई भी दिखी। इसके अलावा हाथ में हथियार लहराते हुए भी उसके कई फोटोज मिले।