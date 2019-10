ब्रह्महत्या का दोष बताकर लोगों से करता था ठगी, पकडऩे पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा

ब्रह्महत्या का दोष बताकर लोगों से करता था ठगी, पकडऩे पहुंची पुलिस को ग्रामीणों ने घेरा

people cheat punk by accusing them of bragging in morena गिरोह के एक गुर्गे को दबोचा, दो को ग्रामीणों ने भगाया