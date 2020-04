Gwalior : VRG कॉलेज की छात्राओं के दल ने 700 लोगों तक पहुंचाया भोजन, पूड़ी बनाने में कर रहीं सहयोग

vrg collage student provide food for people in gwalior during lockdown : छात्राओं की लगन को देखकर समाज के अन्य लोगों ने व्यक्तिगत रूप से मदद शुरू की है ताकि सभी तक सामान पहुंच सके। लगातार काम कर रहीं इन 80 छात्राओं ने अभी तक 700 लोगों तक भोजन पहुंचाया है।