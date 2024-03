Vyapam scandal एक समय पर दो मेमोरेंडम लिए, दस्तावेज साक्ष्य भी नहीं जुटाए, दीपक यादव सहित आठ आरोप दोषमुक्त

ग्वालियरPublished: Mar 08, 2024 11:17:29 am Submitted by: Balbir Rawat

Vyapam scandal took two memorandums at one time, did not even collect documentary evidence, eight accused including Deepak Yadav acquitted

पीएमटी कांड: सीबीआइ ने अतिरिक्त जांच में नहीं जुटाए साक्ष्य

तीन परीक्षार्थी व 5 मिडिल मेन हुए हैं दोषमुक्त

Vyapam scandal एक समय पर दो मेमोरेंडम लिए, दस्तावेज साक्ष्य भी नहीं जुटाए, दीपक यादव सहित आठ आरोप दोषमुक्त

विशेष सत्र न्यायालय ने 2005 के प्री मेडिकल टेस्ट (पीएमटी) में फर्जीवाड़ा करने वाले डॉ दीपक यादव सहित 8 आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। सीबीआइ ने अतिरिक्त जांच में कोई ऐसा साक्ष्य नहीं जुटाया, जिससे आरोपियों को दोषी ठहराया जा सके। एक ही दिन एक समय में दो मेमोरेंडम (धारा 27 में पूछताछ) लिए। सीबीआइ अतिरिक्त जांच में साक्ष्य के रूप में दस्तावेज भी पेश नहीं कर पाई। इस कारण अभियोजन कहानी संदिग्ध हो गई। इसका फायदा आरोपियों को मिला। तीन परीक्षार्थी व 5 मिडिल मेन दोषमुक्त हुए हैं।

दरअसल 2014 में व्यापमं कांड का खुलासा हुआ था। फर्जी तरीके से पीएमटी पास करने वालो डॉक्टरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पुलिस ने डॉ दीपक यादव से पूछताछ की तो उसने बताया कि वर्ष 2005 में विशाल यादव, पंकज गुप्ता, ऋषभ प्रताप सिंह को फर्जी तरीके से पीएमटी पास कराई थी। इस खुलासे के बाद पुलिस ने विशाल यादव, पंकज गुप्ता, ऋषभ प्रताप सिंह, धमेन्द्र चंदेल, संतोष चौरसिया, सुरेंद्र वर्मा, सुशील कुमार गुप्ता को गिरफ्तार किया। पुलिस ने जांच के बाद न्यायालय में चालान पेश कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मामला सीबीआइ को सुपुर्द कर दिया। सीबीआइ अतिरिक्त जांच में कुछ नया नहीं किया। न्यायालय में अतिरिक्त चालान पेश कर दिया। अधिवक्ता पियुष गुप्ता ने बचाव में तर्क दिया कि जिस मेमोरेंडम से केस शुरू हुआ, वही संदिग्ध है। एक दिन और एक ही समय कैसे मेमोरेंडम लिया जा सकता है। दस्तावेजी साक्ष्य नहीं है। कोर्ट ने बचाव साक्ष्यों को स्वीकार करते हुए आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया। ऐसे हुआ केस संदिग्ध दीपक यादव को अपराध क्रमांक 449 में गिरफ्तार किया गया था। इस केस की पूछताछ में दीपक यादव ने विशाल यादव, पंकज गुप्ता, ऋषभ प्रताप सिंह के प्रवेश का खुलासा किया।

दीपक यादव को 19 जुलाई 2014 को गिरफ्तार किया गया था। दोपहर 1 बजे दीपक यादव का एक मेमोरेंडम सीएसपी विवेक लाल ने लिया और दोपहर 1 बजे दूसरा मेमोरेंडम आकाश भरिया ने लिया। आरोपियों ने मेमोरेंडम की तारीख व टाइम को अपने बचाव का तर्क दिया। इस कारण धारा 27 का दीपक यादव का बयान संदिग्ध हो गया।

व्यापमं ने पुलिस को लिखकर दे दिया था कि 2005 के दस्तावेजों को नष्ट कर दिया गया है। यही जवाब व्यापमं से सीबीआइ को मिला। दस्तावेज के साक्ष्य पेश नहीं कर पाए।

प्रवेश कराने में पैसे का लेनदेन बताया गया। 5 से 6 लाख रुपए लेकर प्रवेश कराया गया था। नकदी न पुलिस जब्त कर सकी और न सीबीआइ। सीबीआइ के जांच अधिकारी ने खातों की डिटेल पेश की थी, जिसमें आठ आरोपियों का एक दूसरे से लेनदेन नहीं हुआ था। जब्ती नहीं होने से केस संदिग्ध हो गया। दीपक यादव तीन केस में दोषमुक्त, दो लंबित बचे पुलिस की जांच पर पूरी ट्रायल चाल दी, जिससे चलते सभी आरोपी दोषमुक्त हो गए। व्यापमं कांड के खुलासे के वक्त व्यापमं कांड के खुलासे के वक्त दीपक यादव का नाम रैकेटियर के रूप में सामने आया था। दीपक यादव के खिलाफ अलग-अलग पांच केस दर्ज किए गए थे। एक अपने भाई राहुल यादव को पास कराने का केस था। दूसरा खुद को प्री पीजी में फर्जी तरीके से पास कराने का था। तीसरा केस का फैसला गुरुवार को हो गया। तीनों केस में यह दोषमुक्त हो गया है। अपराध क्रमांक 449 व 138 में दीपक यादव आरोपी है। इन दोनों केसों का विचारण न्यायालय में शुरू नहीं हो सका है। पढ़ना जारी रखे