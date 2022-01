डीप लर्निंग मॉडल्स की मदद से वेपन डिटेक्शन संभव

Weapon detection possible with the help of deep learning models

ग्वालियर Published: January 23, 2022 09:52:43 am

ग्वालियर.

एमआइटीएस में शॉर्ट टर्म कोर्स माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस (एमआइटीएस) की ओर से ‘अप्लिकेशंस ऑफ इमेज प्रोसेसिंग, कम्प्यूटर विजन एंड इंटेलीजेंट टेक्नोलॉजी इन पेंडेमिक’ विषय पर आयोजित शॉर्ट टर्म कोर्स के पांचवे दिन के पहले सत्र में एमएनएनआइटी के प्रोफेसर डॉ दुष्यंत कुमार सिंह ने की इंटेलीजेंट विजन फॉर सरवेललिएंस एंड मॉनिटरिंग पर व्याख्यान दिया। उन्होंने डीप लर्निंग मॉडल्स की मदद से वेपन डिटेक्शन के बारे में बताया। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि कैसे हम डीप लर्निंग सुरवेलेंस सिस्टम की मदद से अप्राप्य वस्तुएं दुकानों से सामान चोरी करने वालों आदि का पता लगा सकते हैं।

डीप लर्निंग मॉडल्स की मदद से वेपन डिटेक्शन संभव

नई शिक्षा नीति छात्रों की उन्नति में लाभदायक

कार्यक्रम के दूसरे सत्र में एमआइटीएस ग्वालियर की प्रोफेसर एवं डीन एकेडेमिक्स डॉ मंजरी पंडित ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने पहले की शिक्षा नीति पर किस प्रकार बदलाव लाए गए और यह बदलाव छात्र और शिक्षक की उन्नति में कैसे लाभदायक हैं, इन सब पहलुओं के बारे में विस्तार से समझाया। कार्यक्रम के तीसरे सत्र में मैटलैब प्रोग्रामिंग पर प्रैक्टिकल सेशन हुआ। इस सत्र में प्रतिभागियों को न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग मॉडल्स को मैटलैब टूल्स के द्वारा किस प्रकार बनाया जाए एवं अपना खुद का मॉडल तैयार करने के बारे में सिखाया गया। इस कोर्स के कोऑर्डिनेटर डॉ जयमाला झा एवं डा अरुण कुमार ने आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम के संयोजक डॉ मनीष दीक्षित ने बताया कि सभी प्रतिभागियों के सीखने की क्षमता एवं परफॉरमेंस इवैल्यूएशन के लिए इसी कोर्स से सम्बंधित एग्जाम रविवार को कडक्ट होगा। यह एग्जाम ऑनलाइन रहेगा।

पत्रिका डेली न्यूज़लेटर अपने इनबॉक्स में दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार / पोस्ट प्राप्त करें सब्सक्राइब करें