Weather Alert: शहर में चली भयंकर आंधी, अपने साथ क्या ले उड़ी, पढिए पूरी खबर

ग्वालियरPublished: Apr 13, 2024 10:20:22 pm Submitted by: Balbir Rawat

Weather Alert: A fierce storm hit the city, what did it take with it, read the full news

पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिगड़ा मौसम, भितरवार में ओला व बारिश

आज भी छाएंगे बादल

जम्मू कश्मीर में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ का असर शनिवार को शहर के मौसम पर दिखा। शाम को 41 से 61 (ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम पर दर्ज गति) किमी प्रतिघंटा की गति से आंधी चली। आंधी क वजह से शहर अस्त व्यस्त हो गया है। आंधी से शहर क रफ्तार थम गई। आंधी शहर की बिजली ले उड़ी। लाइनों में फॉल्ट आने से शहर में बिजली आपूर्ति प्रभावित रही, लेकिन आंधी व बादलों की वजह से गर्मी से राहत मिल गई। वहीं दूसरी ओर भितरवार में आंधी के साथ बारिश व ओलावृष्टि हुई, जिससे गेंहू की फसल को नुकसान हुआ है। मौसम विभाग ने रविवार को भी हल्के बादल छाने के साथ तेज हवा की चेतावनी जारी की है।

जम्मू कश्मीर एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहे हैं। इससे अप्रेल के पहले पखवाड़े की गर्मी धुल गई है। सीजन के 44 दिन बीत गए हैं, लेकिन अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस पर नहीं पहुंच सका है। इससे गर्मी से राहत है। इस बार का पश्चिमी विक्षोभ कापी मजबूत है, जिससे शहर सहित अंचल का मौसम प्रभावित हुआ है। सुबह हवा में नमी होने की वजह से उमस का सामना करना पड़ा, लेकिन शाम को मौसम बिगड़ गया। झोंकेदार हवा चलना शुरू हो गई। अंचल हुई बारिश से मौसम में ठंडक भी आ गई। चक्रवातीय घेरा व ट्रफ लाइन है सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह के देश के दूसरे हिस्सों में सिस्टम सक्रिय हो गए हैं। अलग-अलग हिस्सों में चक्रवातीय घेरे व ट्रफ लाइन बनी हुई है, जिससे अरब सागर व बंगाली खाड़ी से नमी आ रही है।

गुजरात व राजस्थान में चक्रवातीय घेरा बना हुआ है। एक चक्रवातीय घेरा असम में बन है।

उड़ीसा, छत्तसीगढ़, मध्य प्रदेश से होते हुए ट्रफ लाइन बनी है। इससे बंगाल की खाड़ी से भी नमी आ रही है। इसके अलावा अरब सागर से भी नमी आ रही है।

नमी के कारण मौसम बिगड़ा है। आंधी के साथ बारिश हुई है। अधिकतम तापमान-36.6 डिसे अधिकतम तापमान-36.6 डिसे न्यूनतम तापमान-22.2 डिसे पारे की चाल समय तापमान 05:30 23.2 08:30 27.4 11:30 34.0 14:30 35.0 17:30 30.0 पढ़ना जारी रखे