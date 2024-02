Weather alert: पूर्वी व पश्चिमी हवा के टकराने से फिर बिगड़ेगा मौसम, 1 से 2 के बीच बारिश, आंधी व ओलावृष्टि के आसार

कल सक्रिय हो रहा है नया पश्चिमी विक्षोभ, काफी मजबूत होने से बारिश कराएगा

जम्मू कश्मीर में 29 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके सक्रिय होन से अरब सागर व बंगाल की खाडी नमी आने शुरू हो जाएगी। पूर्व व पश्चिमी हवा के टकराने से 1 व 2 मार्च को ग्वालियर सहित अंचल में आंधी, बारिश व ओलावृष्टि की संभावना है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। कहीं-कहीं 40 से 50 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चल सकती है।

मंगलवार को सुबह से शहर में बादल छाए रहे। भितरवार सहित आसपास हल्की बारिश भी दर्ज हुई। बारिश की वजह से हवा में ठंडक रही। दिन में सर्दी का अहसास रहा। अधिकतम तापमान सामान्य से 4.3 डिग्री सेल्सियस कम रहने की वजह से सर्दी का अहसास रहा। दिन में गर्म कपड़े पहनने पड़े। बादल छाने की वजह से दिन में धूप भी नहीं निकल सकी। देर शाम 10 किमी प्रतिघंटा की रही। न्यूनतम तापमान 12.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। रात में भी सर्दी बरकरार है। इस कारण छाए बादल, आज साफ होगा आसमान जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अरब सागर से नमी आ रही है। हरियाणा के ऊपर चक्रवातीय घेरा बना हुआ है। अरब सागर से दक्षिण पूर्व मध्य प्रदेश तक ट्रफ लाइन बनी है। इस वजह से अरब सागर से नमी आ रही है।

बिहार व बांग्लादेश के पास चक्रवातीय घेरा बना हुआ है। इस सिस्टम की वजह से बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी की नमी प्रदेश के ऊपर एकत्रित हो रही है, जिससे पूरे प्रदेश में बादल छा रहे हैं। कई जिलों में बारिश व आंधी व ओलावृष्टि हुई है।

28 फरवरी को यह सिस्टम कमजोर पड़ जाएगा। इससे ग्वालियर में आसमान साफ होगा और धूप निकलना शुरू हो जाएगी।

29 फरवरी को आ रहे पश्चिमी विक्षोभ से ग्वालियर-चंबल संभाग का मौसम बदलेगा। अधिकतम तापमान- 24.6 डिसे अधिकतम तापमान- 24.6 डिसे न्यूनतम तापमान-12.7 डिसेपारे की चाल समय तापमान 05:30 13.6 08:30 15.0 11:30 22.0 14:30 24.4 17:30 22.6 येलो अलर्ट - 29 फरवरी को आ रहे पश्चिमी विक्षोभ से ग्वालियर चंबल संभाग में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवा व ओलावृष्टि की संभावना है। तीन मार्च से बारिश की गतिविधि में कमी आएगी। मौसम सामान्य होगा। डॉ वेदप्रकाश सिंह, रडार प्रभारी मौसम केंद्र भोपाल पढ़ना जारी रखे