weather alert पश्चिम व पूर्वी हवा टकराने से 48 घंटे में बारिश, आंधी व ओलावृष्टि के आसार

ग्वालियरPublished: Mar 01, 2024 11:22:33 am Submitted by: Balbir Rawat

Weather alert: Due to collision of western and eastern winds, there is a possibility of rain, storm and hailstorm in 48 hours.

जम्मू कश्मीर सक्रिय पश्चिमी होने से बदल रहा मौसम

जम्मू कश्मीर में नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो गया है। अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी आना शुरू हो गई है। पूर्वी व पश्चिमी हवा के टकराने से 48 घंटे के भीतर शहर सहित अंचल में गरज-चमक के साथ बारिश व ओलावृष्टि के आसार हैं। आधी भी चल सकती है। हवा की गति 40 किमी प्रतिघंटा से ऊपर रह सकती है। बारिश व ओलावृष्टि होने से दिन में ठंडक बढ़ सकती है।

गुरुवार को आसमान साफ होने से अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे दिन में सर्दी घट गई और धूप की भी चुभन रही, जिससे दिन में गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ी। वहीं रात में ठंडक बरकरार रही। सर्दी का अहसास रहा, लेकिन बादल छाने से न्यूनतम तापमान बढ़ जाएगा और रात में ठंडक कम होगी। अधिकतम तापमान सामान्य से 0.6 व न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.9 डिग्री सेल्सियस कम रहा। सर्दी का सीजन भी खत्म, अब गर्मी की शुरुआत - सर्दी का सीजन खत्म हो गया है। 1 मार्च से गर्मी के सीजन की शुरुआत हो गई है, लेकिन सीजन की शुरुआत आंधी व बारिश के साथ हो रही है। मार्च के पहसे सप्ताह में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। - बारिश के कारण पहले सप्ताह में ठंडक रहेगी। रात में पंखे चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस कारण बदल रहा है मौसम - जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। दो ट्रफ लाइन बनी हुई हैं। इससे अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। - बिहार के पास चक्रवातीय घेरा बना हुआ है। दूसरा चक्रवातीय घेरा राजस्थान में बन रहा है। - इन सभी कारणों से 1 से 3 मार्च के बीच बारिश की संभावना बन गई है। - नया पश्चिमी विक्षोभ 5 मार्च को आ रहा है, जिसका असर 7 मार्च से दिखेगा। अधिकतम तापमान-29.5 डिसे न्यूनतम तापमान-11.2 डिसे पारे की चाल समय तापमान 05:30 12.6 08:30 14.0 11:30 24.4 14:30 28.4 17:30 26.6 पढ़ना जारी रखे