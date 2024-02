Weather Alert वेदर अलर्ट: झामझम बारिश के साथ बरसे ओले, किसी बढ़ी चिंता और कौन हुआ खुश

ग्वालियरPublished: Feb 20, 2024 10:14:29 pm Submitted by: Balbir Rawat

Weather Alert: Heavy rain along with hailstorm, someone got worried and who became happy?

Weather Alert वेदर अलर्ट: झामझम बारिश के साथ बरसे ओले, किसी बढ़ी चिंता और कौन हुआ खुश

जम्मू कश्मीर में आए पश्चिमी विक्षोभ से शहर का मौसम बदल गया। मंगलवार को न्यूनतम तापमान में 6 डिग्री सेल्सियस (डिसे) की बढ़ोतरी दर्ज होने से 19 डिसे पर पहुंच गया। इससे रात में भी सर्दी का अहसास नहीं रहा। पंखे चालू हो गए हैं। दिन में भी धूप की चुभन बढ़ी है। गर्मी का अहसास रहा। इस गर्मी के कारण देर शाम मौसम बदल गया। भिंड व मुरैना ओलों की बारिश हुई है। इससे किसानों की चिंता बढ़ गई है। जबकि ग्वालियर जिले में बारिश दर्ज नहीं हुई। लेकिन शहर में अगले 12 घंटे के भीतर बारिश की संभावना बनने लगी है। बारिश की वजह से रात में हवा ठंडी हो गई।

गत दिवस हवा का रुख पश्चिम दिशा से हो गया था। इस कारण अधिकतम तापमान उछाल आ गया था। इसका असर रात में देखने को मिला। मौसम में जो ठंडक थी, वह पश्चिमी हवा की वजह से गायब हो गई। गर्मी का अहसास होने पर लोगों को पंखे चलाने पड़े। दिन में भी तेज धूप रही। धूप के कारण माहू भी उडऩे लगी है। माहू से लोग परेशान है। अधिकतम तापमान सामान्य से 3.5 व न्यूनतम तापमान 7.1 डिसे अधिक रहा। तापमान सामान्य से ऊपर पहुुंचने पर सर्दी विदा हो गई है।

इस कारण बदला है मौसम

- जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। पंजाब व बांग्लादेश में चक्रवातीय घेरा बना है। इससे अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इससे बादल छा गए हैं।

- ट्रफ लाइन भी बनी है। इससे भी नमी आ रही है। क्षोभ मंडल में जेट स्ट्रीम विंड भी चल रही है।

- अगला पश्चिमी विक्षोभ 24 फरवरी को आ रहा है। ठंडक आने की संभावना कम है।

अधिकतम तापमान- 3१.६ डिसे

न्यूनतम तापमान-१९.० डिसे

पारे की चाल

समय तापमान

05:30 २०.०

08:30 २३.८

11:30 2९.४

14:30 3१.२

17:30 29.२ पढ़ना जारी रखे