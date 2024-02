WEATHER UPDATE बादलों ने रोकी सूरज की तपिश, सर्दी के तेवर हुए कडक़

WEATHER UPDATE बादलों ने रोकी सूरज की तपिश, सर्दी के तेवर हुए कडक़

ग्वालियरPublished: Feb 26, 2024 10:12:39 pm Submitted by: Balbir Rawat

- अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण बदला है मौसम

अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण सोमवार को दिनभर बादल छाए रहे। इससे अधिकतम तापमान 24.9 डिग्री सेल्सियस (डिसे) रहा। सामान्य से 4 डिसे कम होने से सर्दी का अहसास हुआ। रात में भी सर्दी बरकरार है। मौसम विभाग ने 27 फरवरी को भी बादल छाने के आसार जताए हैं। 29 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है, जिससे 1 मार्च को गरज-चमक के साथ बूंदाबांदी के आसार है।

जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। देश के अलग-अलग हिस्सों में चक्रवातीय घेरे बने है। इससे अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से नमी आ रही है। इस कारण सुबह से बादल छा गए। बादलों के चलते दिन में तेज धूप नहीं निकल सकी। अधिकतम तापमान 26.9 डिग्री सेल्सियस से घटकर 24.9 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। इससे मौसम में ठंडक रही। सर्द हवा चलने से दिन में गर्म कपड़े पहनने पड़े। रात में सर्दी बरकरार है। मौसम विभाग के अनुसार दो दिन उत्तरी हवा चलने की संभावना है, जिससे रात में सर्दी बढ़ सकती है। इन सिस्टम के कारण प्रभावित हुआ मौसम - एक ट्रफ लाइन अरब सागर से दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश तक बनी है। इससे अरब सागर से बड़ी मात्रा में नमी आ रही है। - असम में चक्रवातीय घेरा बनने से बंगाल की खाड़ी से भी नमी आ रही है। - अरब सागर व बंगाल की खाड़ी प्रदेश के ऊपर इकट्ठा हो रही है, जिससे मौसम बदल गया है। अधिकतम तापमान- 24.9 डिसे न्यूनतम तापमान-11.5 डिसेपारे की चाल समय तापमान 05:30 12.2 08:30 13.8 11:30 22.4 14:30 23.4 17:30 21.2