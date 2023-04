करंट लगे तो पहले क्या करें, बिजली बंद करें या लकड़ी से हटाएं?

ग्वालियरPublished: Apr 25, 2023 06:14:01 pm Submitted by: Manish Gite

What to do first in case of electrocution. बिजली का करंट लगने के बाद कोई तार से चिपक जाता है तो उसे कैसे दूर करें, विशेषज्ञ ने बताई यह बात...।