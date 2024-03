BJP ने की आपत्ति तो नरम पड़ गए अधिकारी, 35 हजार का गार्डन 10 हजार में मिलेगा, जानिए पूरी रेट

When BJP objected, the officials became soft, a garden worth Rs 35 thousand will be available for Rs 10 thousand, know the full rate.

गार्डन में कार्यक्रम करने पर 10 हजार व चुनाव कार्यालय के 300 रुपए प्रतिदिन जुड़ेगा खर्च

भाजपा की आपत्ति के बाद 18 वस्तुओं के दाम घटाए

लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों के लिए 145 चुनाव सामग्री के रेट तय

जिला निर्वाचन कार्यालय लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान उपयोग होने वाली सामग्री के रेट तय कर दिए हैं। भाजपा की आपत्ति के बाद 18 वस्तुओं के दाम में 50 फीसदी की कटौती की है। 127 सामग्री के दाम विधानसभा चुनाव के स्वीकार किए गए हैं। मैरिज गार्डन में चुनाव कार्यक्रम करने पर 35 हजार रुपए की जगह 10 हजार रुपए किराया जुड़ेगा। शहरी क्षेत्र के चुनाव कार्यालय का किराया 300 रुपए (150 वर्गफुट का कार्यालय) जुड़ेगा। चुनाव सामग्री के रेट को लागू कर दिया है।

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव सामग्री के रेट को लेकर राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक ली थी। भाजपा, कांग्रेस, आप व बसपा के प्रतिनिधि बैठक में पहुंचे। 145 सामग्री के रेट बताए गए। चुनाव प्रचार में उसका उपयोग किया जाएगा तो खर्च में जोड़ लिया जाएगा। चुनाव सामग्री की रेट पर कांग्रेस व बसपा, आप की ओर से आपत्ति नहीं आई, लेकिन भाजपा ने रेट पर लिखित आपत्ति दी। 145 में से 67 सामग्री के रेट को कम करने की मांग की। भाजपा की ओर से जिन 67 सामग्री पर आपत्ति थी, उसमें 18 के रेट कम हुए हैं। 145 सामग्री के रेट जारी कर दिए। सांसद उम्मीदवार 80 लाख रुपए कर सकता है खर्च लोकसभा उम्मीदवार की खर्च की सीमा 80 लाख रुपए निर्धारित की गई है। चुनाव प्रचार के दौरान 80 लाख रुपए खर्च कर सकता है। प्रत्याशी जिस दिन अपना नामांकन फॉर्म जमा कर देगा, उस दिन व्यय का ब्यौरा देना पड़ेगा। प्रचार में जिस सामग्री का उपयोग किया जाएगा, उसके रेट जोड़े जाएंगे।

ऑफिस खर्च 4 रुपए प्रति स्क्वायर फीट निर्धारित किया गया है। यदि 10 हजार स्क्वायर फीट में ऑफिस खोला जाता है तो 40 हजार रुपए प्रतिदिन का किराया जोड़ा जाएगा। 8 विधानसभा में कार्यालय खोलने हैं। किराए का खर्च ही काफी हो जाएगा। 150 वर्ग फुट के चुनाव कार्यालय का रेट 600 रुपए से घटाकर 100 रुपए करने की मांग की गई थी, लेकिन 300 रुपए प्रतिदिन किया है। मिठाई खिलाई तो 10 रुपए पीस जुड़ेगा प्रत्याशी ने प्रचार के दौरान कार्यकर्ताओं को मिठाई खिलाई तो पर पीस 10 रुपए खर्च में जुड़ेंगे। एक किलो नमकीन का 120 रुपए जोड़ा जाएगा। पगड़ी व साफा पहना तो प्रतिनग 150 से 200 रुपए जोड़े जाएंगे। कुछ सामग्री के रेट सामग्री रेट ड्रोन 3000 प्रतिदिन आर्केस्ट्रा 8000 प्रतिदिन हरमोनियम कलाकार 4500 प्रतिदिन फूल माला बड़ी 40 फूल माला छोटी 25 बुके 120 पानी की बोतल 20 स्टैंड एसी 2500 छोटा कूलर 750