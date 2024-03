gwalior new collector guide रजिस्ट्री का लोड बढ़ा तो सर्वर हुआ डाउन, दस्तावेज लेखक व विभाग में करना पड़ रहा है इंतजार

एक अप्रैल से बढ़ रही गाइड लाइन, इस कारण लोग रजिस्ट्री कराने में लगे

स्लॉट भी बढ़ाए, जिससे ज्यादा ज्यादा रजिस्ट्री हो सके

When the load of the registry increased, the server went down, the document writer and the department had to wait.

प्रदेश में एक अप्रैल से नई कलेक्टर गाइड लाइन लागू हो रही है। गाइड लाइन की महंगाई से बचने के लिए लोगों ने रजिस्ट्री कराना शुरू कर दी है। इस कारण पंजीयन विभाग के सर्वर पर लोड आ गया है। सर्वर धीमी गति से चल रहा है। दस्तावेज लेखक के यहां स्टांप ड्यूटी व पंजीयन शुल्क की राशि ट्रांसफर होने में समय लग रहा है। स्लॉट में दिक्कत आ रही है। इस कारण लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पंजीयन कार्यालय में भीड़ लगी है। 31 मार्च तक ही वित्त वर्ष 2023-24 की गाइड लाइन पर पंजीयन हो सकेंगे।



पंजीयन विभाग ने 31 मार्च को ध्यान में रखते हुए छुट्टी के दिन भी कार्यालय खोलने का फैसला लिया है। शनिवार व रविवार को भी कार्यालय खुलेगा। सिर्फ होली के दिन की छुट्टी रहेगी। पंजीयन कार्यालय आठ दिन खुलेगा। इन आठ दिनों ज्यादा से ज्यादा रजिस्ट्री हो सके, उसके लिए स्लॉट भी बढा़ दिए हैं। वृत्त-1 में 72 स्लॉट हैं, जबकि वृत्त-2 में 240 स्लॉट किए हैं। संख्या बढऩे से लोगों को स्लॉट खाली मिल रहा है। आठ दिनों में और बढ़ेगी भीड़ पंजीयन कार्यालय में अगले आठ दिन के भीतर भीड़ और बढ़ सकती है, क्योंकि लोग रजिस्ट्री की तैयारी कर रहे हैं। यदि सर्वर की गति नहीं बढ़ी तो लोगों को परेशानी होगी। कार्यालय के अंदर बैठने की भी व्यवस्था पर्याप्त नहीं है। इस कारण खड़े होकर इंतजार करना पड़ेगा।

गर्मी भी शुरू हो गई है। इस कारण इंतजार काफी परेशान कर सकता है। 100 फीसदी की बढ़ोतरी निरस्त, 25 फीसदी बढेगी नई कलेक्टर गाइड लाइन शहर की 93 लोकेशन पर 100 फीसदी तक गाइड लाइन बढाई गई थी। केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने इस बढोतरी को निरस्त कर दिया है। इन जगहों पर 25 फीसदी तक ही गाइड लाइन बढ़ेगी। 152 लोकेशन पर 50 से 100 फीसदी की गाइड लाइन बढाई थी। यहां भी 25 फीसदी तक ही बढ़ोतरी होगी।

यदि केंद्रीय मूल्यांकन समिति बढ़ोतरी को यथावत स्वीकार लेती तो लोकेशन भारी बढ़ोतरी होती और रजिस्ट्री कराने में पक्षकारों को जेब ढीली करनी पड़ती।

ग्वालियर में 44 नई लोकेशन बनाई गई हैं। इन लोकेशन की गाइड लाइन फीड नहीं हो सकी है। इस कारण नए वित्त वर्ष में इनकी रजिस्ट्री होने में समय लगेगा।

सर्वर में गाइड लाइन को फीड करने का काम चल रहा है। एक अप्रैल से नई गाइड लाइन ही खुलेगी।

पंजीयन विभाग ने जिन लोकेशन पर 50 से 100 फीसदी तक की बढ़ोतरी थी, वह नई कॉलोनियों में थी। नई क्षेत्रों ही सबसे ज्यादा रजिस्ट्री हो रही थी। जबकि बसाहट वाले क्षोत्रों में रजिस्ट्री की संख्या काफी कम है। सर्वर डाउन है

- सर्वर डाउन चल रहा है। इसलिए रजिस्ट्री की गति धीमी है। पिछले दिनों की तुलना में लोगों की संख्या बढ़ी है। इस बार राजस्व का टारगेट भी पूरा हो जाएगा।

