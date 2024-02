Principal Secretary got scared हाईकोर्ट से दंड की नौबत आई तो डरी आयुष विभाग की प्रमुख सचिव, माफी मांगकर फटाफट आदेश का पालन किया

ग्वालियरPublished: Feb 16, 2024 11:17:50 am Submitted by: Balbir Rawat

When the threat of punishment came from the High Court, the Principal Secretary of the AYUSH Department got scared, apologized and immediately followed the order.

When the threat of punishment came from the High Court, the Principal Secretary of the AYUSH Department got scared, apologized and immediately followed the order.

हाईकोर्ट की एकल पीठ ने उस अवमानना याचिका का सुनवाई की, जिसमें कोर्ट ने आयुष विभाग की प्रमुख सचिव कल्पना श्रीवास्तव व आयुक्त सोनाली पोंक्षे को अवमानना का दोषी मानते हुए दंड पर सुनवाई के लिए बुलाया था। प्रमुख सचिव ने दंड के डर से आदेश का पालन कर लिया। डॉ अमित केवट को नौकरी पर जॉइन करा दिया है। प्रमुख सचिव व आयुक्त की ओर से कहा गया कि आदेश के पालन में जो बिलंब हुआ है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। केस प्रभारी ने सही तथ्य सामने नहीं रखे थे।