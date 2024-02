alert has come for rain and hail सर्दी का सीजन खत्म, अब गर्मी का मार्च होगा शुरू, बारिश व ओलों का आया है अलर्ट

ग्वालियरPublished: Feb 29, 2024 11:19:06 am Submitted by: Balbir Rawat

- सर्दी ने देर से दी थी दस्तक, एक मार्च से गर्मी का सीजन होगा शुरू

- फरवरी में सर्दी के तेवर ज्यादा कडक़ हुए

सर्दी का सीजन 29 फरवरी को खत्म हो जाएगा और 1 मार्च से गर्मी का सीजन शुरू होगा। इस बार सर्दी के ट्रैंड में काफी बदलाव देखने को मिला। रात की वजाए दिन में ज्यादा सर्दी रही है। मध्यम से घना कोहरा 30 दिन छाया और हल्का कोहरा 10 दिन छाया। 1989 के बाद (35 साल में) से सर्दी का ऐसा मौसम नहीं रहा है। जिससे लगातार कोहरा छाया हो। सीवियर कोल्ड डे व कोल्ड डे का लोगों ने सामना किया।

1 अक्टूबर से 28 फरवरी के बीच सर्दी का सीजन रहता है। इस बार फरवरी 29 दिन की है। दिसंबर व जनवरी में कड़ाके की सर्दी होती है। शीतलहर, कोहरा, सीवियर कोल्ड डे व कोल्ड डे का सामना करना पड़ता है। इस बार के सीजन में 11 दिसंबर से सर्दी की शुरुआत हुई थी। इस दिन न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आया था। कड़ाके की सर्दी का अहसास 20 दिसंबर के बाद हुआ था। जनवरी में लगातार कोहरा छाने से दिन में भी धूप नहीं निकली, जिससे सीवियर कोल्ड रहे। दिन में सर्दी होने से अहसास अधिक रहा।



इन कारणों से पड़ी दिन में सर्दी

पश्चिमी विक्षोभ आने पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है, लेकिन इस बार उत्तर दक्षिण हवाएं चली। इन हवाओं के मिलने से घना कोहरा छाया और दिन में सर्दी का सितम रहा। पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद हवा का रुख नहीं बदला।

पश्चिमी विक्षोभ आने पर उत्तर पश्चिमी हवाएं चलती है, लेकिन इस बार उत्तर दक्षिण हवाएं चली। इन हवाओं के मिलने से घना कोहरा छाया और दिन में सर्दी का सितम रहा। पश्चिमी विक्षोभ के गुजर जाने के बाद हवा का रुख नहीं बदला। 2021 व 2022 में कोहरा छाया था, लेकिन 15 दिसंबर से जनवरी के प्रथम सप्ताह तक शहर सहित अंचल में कोहरे का असर देखने को मिला था। 2023-24 में दिसंबर के अंतिम सप्ताह से जनवरी के आखिरी तक मौसम बिगड़ा और सर्दी रही। घना कोहरा भी छाया। धूप नहीं निकलने से सर्दी अधिक रही।

जनवरी 2024 में 9 सीवियर कोल्ड, 3 कोल्ड रहे, शीतलहर नहीं चली। 31 में से 28 दिन दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहा है। जनवरी 2024 में 9 सीवियर कोल्ड, 3 कोल्ड रहे, शीतलहर नहीं चली। 31 में से 28 दिन दिन का तापमान सामान्य से नीचे रहा है।

- फरवरी भी सर्दी नहीं पड़ी। अधिकतम व न्यूनतम तापमान से ऊपर रहा।

कल आंधी व गरज-चमक के साथ बारिश के आसार

जम्मू कश्मीर में 29 फरवरी को नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसके सक्रिय होने से ग्वालियर सहित अंचल के मौसम में बदलाव आएगा। 1 से 2 मार्च के बीच गरज-चकम के साथ बारिश के आसार हैं। कहीं-कहीं ओलावृष्टि के आसार हैं। साथ ही 40 से 50 किमी प्रतिघंटा की गति से हवा चल सकती है। बुधवार को आसमान साफ हो गया, जिससे तेज धूप निकली और अधिकतम तापमान 27.3 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया।

अधिकतम तापमान- 27.3 डिसे

न्यूनतम तापमान-11.2 डिसे

पारे की चाल

समय तापमान

05:30 12.6

08:30 15.2

11:30 23.6

14:30 26.6

17:30 25.0 पढ़ना जारी रखे