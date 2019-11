VIDEO : टॉर्च की रोशनी में जिंदगी को दिया जन्म, कुछ देर पहले आग से घिरी थी पूरी जगह

woman delivery in lukwasa hospital under light of torch : स्वास्थ्य केंद्र में आगजनी जैसी घटना पर काबू पाने के लिए सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। इसी का परिणाम रहा कि आग इतनी अधिक भडक़ गई। अगर यह घटना रात के समय होती तो हादसा बड़ा हो सकता था।