यस बैंक की NO से ग्राहकों को'रोना आया, बोले- ये वायरस तबाह कर देगा

yes bank gwalior branch misbehaving with customer come for withdrawal: यस बैंक संकट... आरबीआइ ने पैसे निकालने पर लगाई पाबंदी, आज नहीं है पैसा, कल आना, 50 हजार भी नहीं दे रहा बैंक