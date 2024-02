mp high court मध्य प्रदेश के अधिकारियों के लिए कैसे शब्द बोलने पड़ रहे कोर्ट, उसके बाद भी नहीं सुधरे

ग्वालियरPublished: Feb 28, 2024 11:03:42 am Submitted by: Balbir Rawat

Courts have to speak words for Madhya Pradesh officials, even after that there is no improvement.

बहस के दौरान केस प्रभारी पर कोर्ट की टिप्पणी

नए केस प्रभारी भी नहीं दे पाए स्वर्ण रेखा को लेकर किए कोर्ट के सवालों के जवाब

5 मार्च को नगर निगम के उन सभी अधिकारियों को बुलाया, जिनकी निगरानी में सीवर लाइन का काम हुआ

You are incompetent, coming here with papers and not understanding the project.

हाईकोर्ट की युगल पीठ ने मंगलवार को केस प्रभारी राकेश रावत पर नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले वाले की तरह भी तुम नालायक हो। कागज लेकर न्यायालय में खड़े हो गए हैं। हलफनामे पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन कुछ बता नहीं पा रहे हैं। प्रोजेक्ट को भी नहीं समझ पा रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे भी हो, या फिर बाबूगिरी कर रहे हैं। भोपाल में बैठकर इंजीनियरिंग भूल गए हैं। सब काम कोर्ट के अंदर आकर करना है। पहले होमवर्क क्यों नहीं करते हैं। कोर्ट ने 5 मार्च को नगर निगम के उन सभी अधिकारियों को तलब किया है, जिनकी निगरानी में 2017 से लेकर अबतक अमृत योजना के 173 करोड़ के काम हुए हैं। याचिका की सुनवाई जस्टिस रोहित आर्या व जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी ने की।

विश्वजीत रतौनिया ने स्वर्ण रेखा नदी के सौंदर्यीकरण को लेकर जनहित याचिका दायर की है। कोर्ट ने इसे जनहित का मामला मानते हुए नदी के दोनों ओर सीवर लाइन डालने का आदेश दिया है। ताकि नदी में आने वाला सीवर लाइन में चला जाए। नदी में साफ पानी बह सके। हाईकोर्ट ने केस प्रभारी बदलने का आदेश दिया था। नगरीय प्रशासन विभाग ने अपर आयुक्त की जगह कार्यपालन यंत्री राकेश रावत को केस प्रभारी बना दिया। उन्होंने हलफनामे हस्ताक्षर कर स्वर्ण रेखा के संबंध में किए प्रयास की जानकारी दी। नए केस प्रभारी ने भी पुरानी बातें न्यायालय के सामने दौहरा दी, जिसके चलते न्यायालय ने नाराजगी जताई और केस प्रभारी को जमकर फटकार लगाई। डीपीआर तैयार होने में 40 दिन का समय लगेगा। नगर निगम आयुक्त हर्ष सिंह ने डीपीआर को लेकर न्यायालय के सामने स्थिति स्पष्ट की। दो कंपनियों को इसका कार्य दिया गया है। 5 मार्च यह जानकारी देनी है न्यायालय में स्वर्ण रेखा में सीवर लाइन डालने के लिए डीपीआर तैयार करने में 40 दिन का समय क्यों लग रहा है। स्पष्टीकरण के साथ देना होगा।

अमृत योजना के 173 करोड़ के काम करने वाले अधिकारी न्यायालय में मौजूद रहेंगे। कहां-कहां रुपया खर्च हुआ है।

न्याय मित्र को सभी दस्तावेज उपलब्ध कराएंगे। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या-क्या कहा नगर निगम ने न्यायालय में जो दस्तावेज पेश किए हैं, उनको लेकर कहा कि कागजों में पारदर्शिता नहीं है।

जो काम 2017 में शुरू हुआ। उसके लिए 25 फरवरी 2024 को पत्र क्यों बनाया जा रहा है।

पांच से आठ साल में कितना पैसा खर्च कर दिया। क्या हुआ और क्या नहीं।

डीपीआर के कागज कहां है। ग्वालियर के टेक्निकल स्टाफ की मदद क्यों नहीं ली।

हर काम कोर्ट में आकर क्यों होते है। ये काम पहले क्यों नहीं करते हैं। केस प्रभारी से कहा कि अब भोपाल नहीं जाएंगे। यहीं रहकर काम करोगे।

