lok sabha election 2024 नामांकन भरने के लिए पांच दिन ही मिलेंगे, 12 से होगी शुरुआत, इन बातों का रखना होगा ध्यान

ग्वालियरPublished: Apr 10, 2024 11:18:57 am Submitted by: Balbir Rawat

You will get only five days to fill the nomination, it will start from 12th, these things have to be kept in mind

कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने की तैयारी शुरू

बेरीकेट्स लगाए जा रहे

You will get only five days to fill the nomination, it will start from 12th, these things have to be kept in mind

ग्वालियर संसदीय सीट के लिए नामांकन भरने की प्रक्रिया 12 से 19 अप्रेल के बीच चलेगी, लेकिन उम्मीदवारों को नामांकन भरने के लिए पांच ही दिन मिलेगा। नामांकन निर्धारित तिथि के बीच तीन छुट्टियां है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने कलेक्ट्रेट में नामांकन भरने की तैयारी शुरू कर दी है। रिटर्निंग ऑफिसर (कलेक्टर) के कक्ष तक बेरीकेट्स लगाए जा रहे हैं। जिससे उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर के रूम तक पहुंच सकें। सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक नामांकन नामांकन दाखिल किए जाएंगे। प्रत्याशियों के साथ आने वाली भीड़ को कलेक्ट्रेट पहाड़ी के नीचे ही रोक लिया जाएगा। सूचना के लिए पोस्टर भी चिपा दिए गए हैं।

जिला निर्वाचन कार्यालय ने नामांकन भरने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। 11 अप्रेल तक इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं दूसरी ओर ईवीएम, वीवीपैट को भी स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। एमएलबी से जिले की छह विधानसभा में चुनाव सामग्री जाएगी। करैरा व पोहरी की सामग्री शिवपुरी से भेजी जाएगी। इन दोनों की गिनती भी शिवपुरी में की जाएगी। रिजल्ट ग्वालियर से घोषित होगा। नामांकन में इन बातों का रखना होगा ध्यान प्रस्तावक को लोकसभा क्षेत्र का मतदाता होना अनिवार्य है।

प्रत्याशी यदि दूसरे लोकसभा क्षेत्र का निवासी है तो उसे मतदाता सूची की प्रमाणित प्रति नाम निर्देशन पत्र के साथ लगानी होगी।

राजनैतिक दल से अधिकृत प्रत्याशी होने का प्रपत्र 19 अप्रैल को अपरान्ह 3 बजे से पहले संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप-26 में प्रस्तुत करना होगा शपथ पत्र। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि को 3 बजे के पूर्व यह शपथ पत्र अनिवार्य रूप से संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा।

शपथ पत्र में कोई भी कॉलम खाली नहीं छोड़ा जा सकता। कोई बात लागू नहीं हो तो निरंक भरा जाएगा।

सामान्य जाति के उम्मीदवार को 25 हजार रुपए और आरक्षित वर्ग अर्थात अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए 1250 रुपए की निक्षेप राशि (जमानत राशि) निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र के साथ निक्षेप राशि की मूल रसीद संलग्न करनी होगी। ऑनलाइन व चालान से भी निक्षेप राशि जमा की जा सकेगी।

अनुसूचित व जनजाति का जाति प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी (अनुविभागीय राजस्व अधिकारी) द्वारा जारी होना चाहिए। पढ़ना जारी रखे