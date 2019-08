मुसीबत में युवक की जान, 3 साल से बदला ले रहे हैं कौवे

crows are taking revenge for 3 years - Shiva has been facing hostility of crows for three years. He could not leave the house वो जैसे ही सडक़ पर निकला तो कौए उस पर अटैक कर देते हैं। शुक्रवार को जब इस दुश्मनी को देखने के लिए संवाददाता ने उसे बिना लाठी के सडक़ पर निकाला तो इसी बीच कौए ने सिर में दो जगह चोंच मारकर उसे चोटिल कर दिया।