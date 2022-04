हटा दी अंबेडकर की मूर्ति, एनएच 10 घंटे से जाम, 15 हजार दलितों ने दी धर्म परिवर्तन की धमकी

अंबेडकर जयंती के दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को दूसरे स्थान पर स्थापित किया गया, जिस पर आपत्ति आने के बाद पुलिस व प्रशासन को मूर्ति अवैध रूप से हटानी पड़ी। इसी विरोध में दलितों ने नेशनल हाईवे को 10 घंटे तक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति हटाए जाने के विरोध में करीब 15 हजार दलितों ने धर्म परिवर्तन की धमकी दी है।

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में दो दर्जन से अधिक दलितों ने धर्म परिवर्तन की धमकी दी है। दरअसल, सुमेरपुर कस्बे में 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन डॉ. भीमराव अंबेडकर की मूर्ति को दूसरे स्थान पर स्थापित किया गया था। इस पर भू-स्वामी ने आपत्ति जताई तो पुलिस और प्रशासन को अवैध रूप से रखी गई प्रतिमा को हटानी पड़ी। प्रशासन की इस कार्रवाई पर हजारों की संख्या में दलितों ने नेशनल हाईवे को 10 घंटे तक जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। हालांकि, बाद में पुलिस ने उन्हें मूर्ति वापस कर दी लेकिन विवादित स्थान पर लगाए जाने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने विरोध करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी लिखा है। इससे नाराज करीब 15 हजार दलितों ने धर्म परिवर्तन की चेतावनी दी है। उधर, सुमेरपुर थाना प्रभारी दुर्गविजय सिंह ने किसी के खिलाफ मुकदमा लिखे जाने की बात से इंकार किया है।

Dalits Threaten to Adopt Buddhism after Removal of Ambedkar Statue