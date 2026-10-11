मरना है तो जहर खा लो…पत्नी के ताने से आहत पति ने दी जान

प्रदीप कुमार की फाइल फोटो।
राठ कोतवाली क्षेत्र के लुधियातपुरा मोहल्ले में पत्नी के तानों और मायके से वापस न लौटने से परेशान एक 25 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार पुत्र स्व. वंशीधर अहिरवार के रूप में हुई है। शादी के महज 8 महीने बाद घटी इस घटना से परिवार में कोहराम मच गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, दिल्ली में मजदूरी करने वाले प्रदीप की शादी 21 फरवरी 2026 को मध्य प्रदेश के हरपालपुर स्थित इमिलिया गांव की निवासी ज्योति से हुई थी। शादी के बाद ज्योति केवल दो बार ससुराल आई और पिछले चार महीनों से मायके में ही रह रही थी। पत्नी के वापस न आने के कारण प्रदीप काफी मानसिक तनाव में चल रहा था।
परिजनों का आरोप है कि बृहस्पतिवार देर रात तक प्रदीप की अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत चल रही थी। इस दौरान प्रदीप ने फंदे की फोटो भेजी तो पत्नी ने मजाक समझा। तंज कसते हुए कहा कि अगर सच में मरना है तो नाटक क्यों कर रहे हो, जहर खा लो या किसी गाड़ी से टकरा जाओ। पत्नी की इस बात से आहत होकर प्रदीप ने देर रात फांसी लगा ली।
शुक्रवार सुबह जब प्रदीप की मां रामबाई की नींद खुली, तो उन्होंने बेटे का शव कमरे में फंदे से लटका पाया। मां के चीखने-चिल्लाने पर आसपास के पड़ोसी एकत्र हो गए और पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पहुंची फोरेंसिक टीम और स्थानीय पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लेकर साक्ष्य जुटाए तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
गौरतलब है कि एक महीने पहले ही प्रदीप दिल्ली में एक सड़क दुर्घटना में घायल होकर घर लौटा था। घर के इकलौते कमाऊ बेटे की मौत के बाद मां रामबाई का रो-रोकर बुरा हाल है। पुलिस मामले की गहनता से छानबीन कर रही है।
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