मरना है तो जहर खा लो…पत्नी के ताने से आहत पति ने दी जान

परिजनों का आरोप है कि बृहस्पतिवार देर रात तक प्रदीप की अपनी पत्नी से फोन पर बातचीत चल रही थी। इस दौरान प्रदीप ने फंदे की फोटो भेजी तो पत्नी ने मजाक समझा। तंज कसते हुए कहा कि अगर सच में मरना है तो नाटक क्यों कर रहे हो, जहर खा लो या किसी गाड़ी से टकरा जाओ। पत्नी की इस बात से आहत होकर प्रदीप ने देर रात फांसी लगा ली।