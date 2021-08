लकड़ी के सहारे 16 घंटे तक नदी में बहती रही महिला, अगली सुबह जा पहुंची जालौन से हमीरपुर

Woman continued to flow in river for 16 hours with help of stick- हमीरपुर के कुरारा के मनकी गांव में शुक्रवार सुबह एक महिला लकड़ी के तख्ते के सहारे नदी में बहती रही। करीब 16 घंटों तक महिला लकड़ी के सहारे नदी में टिकी रही।