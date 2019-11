अचानक नील गाय सामने आने से बेकाबू होकर वैन पलटी, दो युवकों की दर्दनाक मौत, पांच घायल

( road accident in hanumangarh ) डूंगराना में शनिवार शाम एक दर्दनाक हादसा ( van accident in hanumangarh ) हो गया। यहां सड़क पर अचानक नील गाय आने के चलते अनियंत्रित एक वैन पेड़ से टकरा कर पलट गई। इस दौरान वैन मे सवार दो लोगों की मौत ( 2 killed in road accident ) हो गई तथा 5 अन्य घायल हो गए।