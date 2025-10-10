Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

बर्बादी के बाद भी सरकारी तंत्र का नहीं पसीजा दिल

हनुमानगढ़. खेतों में बर्बादी के बाद भी सरकारी तंत्र का दिल नहीं पसीज रहा। हालात ऐसे हैं कि प्रमाणित गिरदावरी के बिना किसान ऑनलाइन पंजीयन तक नहीं करवा पा रहे हैं।

3 min read

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Oct 10, 2025

बर्बादी के बाद भी सरकारी तंत्र का नहीं पसीजा दिल

बर्बादी के बाद भी सरकारी तंत्र का नहीं पसीजा दिल

सरकारी खरीद में गिरदावरी शर्त हटाने को तैयार नहीं सरकार
-एमएसपी पर फसल बेचने को ऑनलाइन पंजीयन में गिरदावरी की है अनिवार्यता
हनुमानगढ़. खेतों में बर्बादी के बाद भी सरकारी तंत्र का दिल नहीं पसीज रहा। हालात ऐसे हैं कि प्रमाणित गिरदावरी के बिना किसान ऑनलाइन पंजीयन तक नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसे में मूंग उत्पादक किसान औने-पौने दामों पर फसल बेचने को मजबूर हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि मूंग खरीद को लेकर हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले में 27 सितम्बर से पंजीयन शुरू हैं। आठ अक्टूबर तक महज 93 पंजीयन ही हो पाए हैं। उसमें भी ज्यादातर में प्रमाणित गिरदावरी की इंट्री नहीं है। ऐसे में खरीद एजेंसी इस आवेदन को अधिकृत रूप से पंजीकृत नहीं मान रही है। जानकारी के अनुसार जब तक तहसीलदार से प्रमाणित गिरदावरी अपलोड नहीं होती, तब तक ऑनलाइन पंजीयन मान्य नहीं है। उक्त प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद खरीद एजेंसी आगे मूंग उत्पादक किसानों खरीद को लेकर निर्धारित दिनांक जारी करने का टोकन जारी करेगी। इसके बाद ही किसानों से सरकारी खरीद शुरू हो सकेगी। बताया जा रहा है कि चालू खरीफ सीजन में अब तक गिरदावरी का कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। जिले में अब तक करीब 84 प्रतिशत क्षेत्रों में ही गिरदावरी पूर्ण की गई है। इसमें भी इनका तहसीलदार स्तर पर प्रमाणित करने का काम अभी जारी है। ऐसे में किसानों को सरकार की एमएसपी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो इस बार सरकार ने मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 8768 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। जबकि जिले की मंडियों में अभी इसके 5500 से 6300 रुपए प्रति क्विंटल भाव लग रहे हैं। इससे प्रति क्विंटल किसानों को दो से तीन हजार रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि सरकार यदि किसानों को एमएसपी का लाभ देना चाहती है तो गिरदावरी आदि की शर्त हटाने की जरूरत है। सरकार को तत्काल इस बारे में सोचना होगा। नहीं तो किसानों के हाथ खाली रह जाएंगे।

रावतसर में केवल तीन पंजीयन
रावतसर तहसील में गिरदावरी पूरी नहीं होने के कारण ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहे हैं। अबकी बार एप द्वारा किसानों से गिरदावरी करवाई जा रही है। जिसमें किसानों के काफी झिझक है, वहीं काफी जगहों पर नेटवर्क की दिक्कत होने के कारण भी गिरदावरी नहीं हो रही है। ऐसे में सरकारी खरीद शुरू हो पाना किसानों के लिए दूर की कौड़ी साबित हो रही है। बेमौसम बारिश के चलते कुछ खेतों में फसल बर्बाद हो चुकी है। जिन खेतों में फसल बची है, उन किसानों को भी एमएसपी का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

सरकारी सिस्टम की देरी से किसान हताश
संगरिया. बरसात से फसलें पहले ही चौपट हो चुकी हैं, अब ऑनलाइन गिरदावरी की जटिल प्रक्रिया किसानों के लिए एक नई मुसीबत बन गई है। मूंग व नरमा-कपास की समर्थन मूल्य पर खरीद का पंजीयन ऑनलाइन गिरदावरी पूरी नहीं होने के कारण अधर में लटका हुआ है। नरमा-कपास पंजीयन एक से 30 सितंबर तक होना था। जो समय पर नहीं हो पाया। हालांकि अब यह अवधि बढ़ाकर 30 अक्टूबर कर दी गई है। किसान बताते हैं कि देरी और तकनीकी दिक्कतों का पूरा खामियाजा उन्हें उठाना पड़ रहा है। बरसात से फसलें पहले ही नष्ट हो गईं, अब ऑनलाइन प्रक्रिया की उलझनों ने स्थिति और बिगाड़ दी है। बरसात से मूंग की स्थिति सबसे खराब है। किसानों का कहना है कि करीब 50 से 60 फीसदी मूंग का दाना काला पड़ गया है, जिसे सरकार खरीद नीति में शामिल नहीं करती। नरमा और ग्वार की फसलें भी पानी में खराब हो गई हैं। तहसील कानूनगो जगदीप गोयल बताते हैं कि क्षेत्र में गिरदावरी प्रक्रिया डीसीएस सर्वे के तहत तीन चरणों में की जा रही है। पहले चरण में किसान स्वयं ऐप से गिरदावरी करता है, दूसरे में नियुक्त सर्वेयर प्रत्येक खसरे की फोटो लेकर अपलोड करते हैं और तीसरे चरण में पटवारी भी सही प्रक्रिया अपनाता है। आखिरकार गिरदावर व तहसीलदार स्तर पर जांच व पुष्टि होती है। उन्होंने बताया कि प्रक्रिया लंबी है, इसलिए समय लग रहा है। सभी चकों में कार्य जारी है और कोशिश है कि जल्द से जल्द गिरदावरी पूर्ण हो। किसानों की परेशानी राजस्व विभाग के लिए चिंतापूर्ण व निस्तारण योग्य है। किसानों का कहना है कि अगर गिरदावरी और पंजीयन समय पर नहीं हुआ तो समर्थन मूल्य पर खरीद का लाभ नहीं मिल पाएगा। बरसात से नुकसान झेल रहे किसान अब सरकारी सिस्टम की देरी से और निराश हैं। गांवों में चर्चा है कि इस बार मंडियों में आवक भी बहुत कम रहेगी। [पसं.]

समिति किसान
भादरा 07
गोलूवाला 02
हनुमानगढ़ 01
नोहर 03
पीलीबंगा 01
रावतसर 03
संगरिया 03

(नोट: उक्त आंकड़े जिले की क्रय विक्रय सहकारी समितियों में अब तक किसानों की ओर से करवाए गए मूंग के ऑनलाइन पंजीयन के हैं।)

Published on:

10 Oct 2025 12:38 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / बर्बादी के बाद भी सरकारी तंत्र का नहीं पसीजा दिल

