हनुमानगढ़

छठ घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, उगते सूर्य को अघ्र्य देने के साथ छठ महोत्सव का समापन

छठ घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, उगते सूर्य को अघ्र्य देने के साथ छठ महोत्सव का समापन

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Oct 28, 2025

छठ घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, उगते सूर्य को अघ्र्य देने के साथ छठ महोत्सव का समापन

छठ घाटों पर उमड़े श्रद्धालु, उगते सूर्य को अघ्र्य देने के साथ छठ महोत्सव का समापन

हनुमानगढ़. जिले में मंगलवार को उगते सूर्य को अघ्र्य देने के साथ ही छठ महोत्सव का समापन हो गया। सुबह के वक्त आसमान में जैसे ही सूरज की लालिमा छाने लगी, छठ घाट सूर्य देव व छठि मइया के जयकारों से गूंजने लगे। जयकारों ने छठ घाटों को भक्तिमय बना दिया। सूर्य देव को पकवान व फलों का भोग लगाकर व्रतियों ने अघ्र्य अर्पित किया। इसके बाद परिवार व समाज में सुख शांति बनाए रखने की कामना की। व्रतियों के पैर छूकर मौजूद लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त किया। घर जाकर व्रतियों ने निर्जल व्रत को खोला। जंक्शन में खुंजा नहर पर श्रीगंगानगर मार्ग के नजदीक श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति की ओर से छठ महेात्सव मनाया गया। इस उपलक्ष्य में सोमवार रात को कलाकारों ने छठि मइया के भजनों की प्रस्तुति दी। टाउन स्थित श्री मिथिला सेवा समिति की ओर से कोहला नहर पर छठ महोत्सव मनाया गया। कलाकारों ने एक से बढकऱ एक भजनों की प्रस्तुति दी।

Published on:

28 Oct 2025 11:41 am

हनुमानगढ़

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

