ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा : हनुमानगढ़ में एग्जाम में नहीं बैठे 2181 अभ्यर्थी

राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 850 पदों के लिए ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा जिले में 41 केन्द्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा प्रभारी व एडीएम उम्मेदीलाल मीणा ने बताया कि जिले में सभी केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कहीं भी नकल का मामला सामने नहीं आया। यह परीक्षा एक पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 12744 अभ्यर्थियों में से 10563 ने परीक्षा दी, जबकि 2181 अनुपस्थित रहे।