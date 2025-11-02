Patrika LogoSwitch to English

ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा, अभ्यर्थी की अचानक अटकी सांस तो सबके उड़े होश

हनुमानगढ़. जिले में रविवार को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खूब उत्साह रहा। कुछ अभ्यर्थी जहां समय से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे, वहीं कुछ निर्धारित समय के बाद केंद्र तक पहुंचे तो उन्हें निराश लौटना पड़ा। जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित सरस्वती गल्र्स कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र में एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत अचानक बिगड़ गई।

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Nov 02, 2025

हनुमानगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के दौरान केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों की लगी कतार।

हनुमानगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के दौरान केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों की लगी कतार।

हनुमानगढ़. जिले में रविवार को ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों में खूब उत्साह रहा। कुछ अभ्यर्थी जहां समय से परीक्षा केंद्रों पर पहुंच गए थे, वहीं कुछ निर्धारित समय के बाद केंद्र तक पहुंचे तो उन्हें निराश लौटना पड़ा। जिला मुख्यालय पर जंक्शन स्थित सरस्वती गल्र्स कॉलेज में बने परीक्षा केंद्र में एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। इससे परीक्षा केंद्र में मौजूद स्टॉफ के होश उड़ गए। परीक्षा शुरू होने के करीब दो घंटे बाद सांस की तकलीफ शुरू होने पर उक्त अभ्यर्थी को एम्बुलेंस बुलाकर उपचार के लिए भिजवाया गया।
करीब आधे घंटे बाद स्थिति सुधरने पर उक्त महिला अभ्यर्थी दोबारा परीक्षा देने के लिए केंद्र पहुंची तो उसे नियमानुसार प्रवेश नहीं दिया गया। केंद्राधीक्षक श्याम उपाध्याय ने बताया कि सारू नामक उक्त महिला अभ्यर्थी परीक्षा दे रही थी। अचानक उसे सांस की तकलीफ महसूस होने लगी। तत्काल हमने कंट्रोल रूम को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस आने पर अभ्यर्थी को उपचार के लिए भेजा गया। ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा के दौरान इस तरह अचानक बने माहौल से परीक्षा केंद्र में मौजूद स्टॉफ के होश उड़ गए।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 850 पदों के लिए ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) भर्ती परीक्षा जिले में 41 केन्द्रों पर संपन्न हुई। परीक्षा प्रभारी व एडीएम उम्मेदीलाल मीणा ने बताया कि जिले में सभी केंद्रों पर परीक्षा शंातिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। कहीं भी नकल का मामला सामने नहीं आया। यह परीक्षा एक पारी में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई। परीक्षा के लिए पंजीकृत कुल 12744 अभ्यर्थियों में से 10563 ने परीक्षा दी जबकि 2181 अनुपस्थित रहे।
इस तरह कुल 82.88 प्रतिशत अभ्यर्थियों ने वीडीओ भर्ती परीक्षा दी। परीक्षा को पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन, पुलिस और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से कड़े इंतजाम किए। बोर्ड की ओर से जारी ड्रेस कोड के अनुसार ही अभ्यर्थियों को पूरी तरह से जांचने के बाद प्रवेश मिला। अभ्यर्थियों को परीक्षा शुरू होने से एक घंटे पहले मतलब दस बजे तक ही केन्द्र में प्रवेश दिया गया। सुबह नौ बजे से परीक्षा केन्द्रों में अभ्यर्थियों की तलाशी लेने काम शुरू कर दिया गया। इसके बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। अधिकतर अभ्यर्थी नौ बजे से पहले ही परीक्षा केन्द्रों के बाहर पहुंच गए। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए परीक्षा केन्द्रों पर विशेष सुरक्षा प्रबंध किए गए थे।

Published on:

02 Nov 2025 08:09 pm

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

परीक्षा केंद्र में अचानक अटकी सांस तो सबके उड़े होश

हनुमानगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के दौरान केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों की लगी कतार।
हनुमानगढ़

परीक्षा में अचानक अटकी सांस तो सबके उड़े होश

हनुमानगढ़ में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा के दौरान केंद्र के बाहर अभ्यर्थियों की लगी कतार।
हनुमानगढ़

