राजस्थान : पहले पेट्रोल पंप को बनाया निशाना, फिर खड़ी बसों में से पार किया 200 लीटर से ज्यादा डीजल, CCTV में कैद हुई घटना

राजस्थान : पहले पेट्रोल पंप को बनाया निशाना, फिर खड़ी बसों में से पार किया 200 लीटर से ज्यादा डीजल, CCTV में कैद हुई घटना

Diesel Theft in Rajasthan : खबर हनुमानगढ़ ( Hanumangarh News in Hindi ) से है..शहर में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। शनिवार रात एक पेट्रोल पंप ( Theft at Petrol Pump ) के स्टोर का ताला तोड़कर अज्ञात चोर काफी सामान चुराकर ले गए। वहीं, दो बसों में भरा डीजल ( Oil Theft in Rajasthan ) पार कर लिया गया। हालांकि पूरी हरकत पंप पर लगे CCTV कैमरा में कैद हो गई।