Rajasthan: पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही ₹2 करोड़ की अंग्रेजी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक हरीशंकर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना प्रभारी कैलाश चंद्र ने बताया कि उप निरीक्षक मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रोही जाखड़ावाली रेस्ट एरिया के पास एक ट्रक को रोका। तलाशी में पाया गया कि चावल की पराली के नीचे बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां छिपाई गई थीं।