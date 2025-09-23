Rajasthan: पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही ₹2 करोड़ की अंग्रेजी शराब बरामद, दो तस्कर गिरफ्तार

हनुमानगढ़। पीलीबंगा इलाके में पुलिस ने अंतर्राज्यीय शराब तस्करी पर बड़ी कार्रवाई की है। मंगलवार सुबह करीब दो करोड़ रुपये की अवैध अंग्रेजी शराब पुलिस ने जब्त की। पंजाब से गुजरात ले जाई जा रही यह खेप अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेस हाईवे पर पकड़ी गई। पुलिस ने मौके से दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है।
पुलिस अधीक्षक हरीशंकर के निर्देश पर चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत थाना प्रभारी कैलाश चंद्र ने बताया कि उप निरीक्षक मुकेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने रोही जाखड़ावाली रेस्ट एरिया के पास एक ट्रक को रोका। तलाशी में पाया गया कि चावल की पराली के नीचे बड़ी मात्रा में शराब की पेटियां छिपाई गई थीं।
जांच में 943 पेटियां मिलीं, जिनमें रॉयल स्टेग, ऑल सीजन और रॉयल चैलेंज ब्रांड की कुल 11,316 बोतलें बरामद हुईं। ट्रक को जब्त कर लिया गया है और तस्करी में प्रयुक्त वाहन की भी जांच की जा रही है।
पुलिस ने मौके से केशाराम (22) पुत्र हुकमाराम जाट निवासी बिजराड़ तथा बांकाराम (30) पुत्र लाधाराम जाट निवासी रतासर, थाना बिजराड़, तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर को गिरफ्तार किया। दोनों से पूछताछ जारी है ताकि तस्करी नेटवर्क और अन्य सहयोगियों का पता लगाया जा सके।
पुलिस का मानना है कि यह खेप गुजरात पहुंचने पर कई गुना कीमत पर बेची जानी थी। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार जब्त शराब की कीमत करीब दो करोड़ रुपये आंकी गई है। पुलिस अब इस मामले की गहराई से जांच कर रही है ताकि अवैध शराब तस्करी में शामिल बड़े गिरोह तक पहुंचा जा सके।