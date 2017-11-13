पति के साथ पैदल चल रही महिला को ट्रैक्टर ने कुचला

कालवाड़ (जयपुर). कस्बे के पास हरमाड़ा थाना क्षेत्र के रोजदा गांव में सोमवार दोपहर एक ट्रैक्टर ने महिला को कुचल दिया। थानाधिकारी लखन सिंह खटाणा ने बताया कि रोजदा गांव निवासी किरण कंवर (50) अपने पति गोपाल सिंह (52) के साथ बाइक से सरनाचौड़ रोड स्थित एक ढाणी में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे कि सामने से आए ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इससे किरण कंवर की मौके पर ही मौत हो गई और गोपाल सिंह घायल हो गए। सूचना पर हरमाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना का जायजा लिया। एएसआई उर्मिला देवी ने जयपुर कांवटिया अस्पताल में मृतका किरण का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया।
बाइक सवार युवक को कुचला
भांकरोटा (सिंवार मोड़). भांकरोटा थाना इलाके में रविवार देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा परिजनों को सूचित कर दिया। पुलिस के अनुसार हादसा रात करीब दस बजे थाना इलाके में स्थित महापुरा मोड़ पर हुआ था। जहां बाइक सवार फुलेश्वर मंडल (35) पुत्र लक्ष्मण निवासी मधुवन नगर बिहार हाल बगरू का रहना वाला था। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार व्यक्ति रात को करीब दस बजे बाइक से बगरू जा रहा था। इस दौरान हादसा हो गया। वह बगरू स्थित फैक्ट्री में काम करता था और वहीं रहता था। शव का सवाई मानसिंह अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुुपुर्द किया गया।
यहां छह लोग घायल
रेनवाल. दांतारामगढ़-रेनवाल सड़क मार्ग पर जयपुर की ओर आ रहे कैम्पर ने कल्याणपुरा बस स्टैण्ड पर कॉलेज छात्रा को टक्कर मार दी। इसके बाद कैम्पर अनियन्त्रित होकर पलट गया। इससे कैम्पर में सवार पांच जने गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कल्याणपुरा बस स्टैण्ड पर सुमन (17) पुत्री झाबरमल कॉलेज जाने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी, इसी दौरान हुडील की ओर से आए फर्नीचर से भरे कैम्पर ने छात्रा को टक्कर मार दी, इससे घबराए चालक ने वाहन से नियन्त्रण खो दिया, जिससे कुछ ही दूर जाकर कैम्पर पलट गया। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर दौड़कर पहुंचे और कैम्पर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में विनोद पुत्र मदन लाल, अनीष पुत्र हरदेवाराम, विमला देवी पत्नी हरदेवाराम, राजेन्द्र पुत्र बोदूराम व नरेश पुत्र बोदूराम जांगिड़ निवासी हुडील जिला नागौर गंभीर घायल हो गए। जिन्हें खाचरियावास के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को एसएमएस अस्पताल रैफर कर दिया गया।
लगाया जाम, स्पीड ब्रेकर की मांग
हादसे के बाद ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर दांतारामगढ़-रेनवाल मार्ग को एक घण्टे तक चक्काजाम कर आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने बताया कि यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। प्रशासन से कई बार ब्रेकर बनाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से मांग पर कार्रवाई नहीं की जा रही।
कार को टक्कर मारकर पलटा ट्रोला
बगरू. जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर अठमोरिया पुलिया के पास सोमवार सुबह करीब सवा पांच बजे अहमदाबाद से जयपुर की ओर जा रहे ट्रोले के आगे चल रहे एक ट्रक के साइड दबाने से अनियंत्रित हुआ ट्रोला आगे चल रही कार के टक्कर मारते हुए सर्विस रोड पर जाकर पलट गया। हादसे में ट्रोला चालक व खलासी के मामूली चोटें आई है। ट्रोले के पलटने से इसमें भरे हुए बोरे सड़क पर फैल गए।