Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

जयपुर

पति के साथ पैदल चल रही महिला को ट्रैक्टर ने कुचला

जयपुर जिले के विभिन्न इलाकों में हुए सड़क हादसों में दो की मौत, सात लोग घायल।

जयपुर

Teekam Saini

Nov 13, 2017

road accident in jaipur

कालवाड़ (जयपुर). कस्बे के पास हरमाड़ा थाना क्षेत्र के रोजदा गांव में सोमवार दोपहर एक ट्रैक्टर ने महिला को कुचल दिया। थानाधिकारी लखन सिंह खटाणा ने बताया कि रोजदा गांव निवासी किरण कंवर (50) अपने पति गोपाल सिंह (52) के साथ बाइक से सरनाचौड़ रोड स्थित एक ढाणी में किसी कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे कि सामने से आए ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी। इससे किरण कंवर की मौके पर ही मौत हो गई और गोपाल सिंह घायल हो गए। सूचना पर हरमाड़ा पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना का जायजा लिया। एएसआई उर्मिला देवी ने जयपुर कांवटिया अस्पताल में मृतका किरण का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द किया।

बाइक सवार युवक को कुचला

भांकरोटा (सिंवार मोड़). भांकरोटा थाना इलाके में रविवार देर रात अज्ञात वाहन ने बाइक सवार युवक को कुचल दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को मोर्चरी में रखवा परिजनों को सूचित कर दिया। पुलिस के अनुसार हादसा रात करीब दस बजे थाना इलाके में स्थित महापुरा मोड़ पर हुआ था। जहां बाइक सवार फुलेश्वर मंडल (35) पुत्र लक्ष्मण निवासी मधुवन नगर बिहार हाल बगरू का रहना वाला था। पुलिस ने बताया कि हादसे का शिकार व्यक्ति रात को करीब दस बजे बाइक से बगरू जा रहा था। इस दौरान हादसा हो गया। वह बगरू स्थित फैक्ट्री में काम करता था और वहीं रहता था। शव का सवाई मानसिंह अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुुपुर्द किया गया।

यहां छह लोग घायल
रेनवाल. दांतारामगढ़-रेनवाल सड़क मार्ग पर जयपुर की ओर आ रहे कैम्पर ने कल्याणपुरा बस स्टैण्ड पर कॉलेज छात्रा को टक्कर मार दी। इसके बाद कैम्पर अनियन्त्रित होकर पलट गया। इससे कैम्पर में सवार पांच जने गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कल्याणपुरा बस स्टैण्ड पर सुमन (17) पुत्री झाबरमल कॉलेज जाने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी, इसी दौरान हुडील की ओर से आए फर्नीचर से भरे कैम्पर ने छात्रा को टक्कर मार दी, इससे घबराए चालक ने वाहन से नियन्त्रण खो दिया, जिससे कुछ ही दूर जाकर कैम्पर पलट गया। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर दौड़कर पहुंचे और कैम्पर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में विनोद पुत्र मदन लाल, अनीष पुत्र हरदेवाराम, विमला देवी पत्नी हरदेवाराम, राजेन्द्र पुत्र बोदूराम व नरेश पुत्र बोदूराम जांगिड़ निवासी हुडील जिला नागौर गंभीर घायल हो गए। जिन्हें खाचरियावास के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को एसएमएस अस्पताल रैफर कर दिया गया।

लगाया जाम, स्पीड ब्रेकर की मांग
हादसे के बाद ग्रामीणों ने स्पीड ब्रेकर बनवाने की मांग को लेकर दांतारामगढ़-रेनवाल मार्ग को एक घण्टे तक चक्काजाम कर आक्रोश जताया। ग्रामीणों ने बताया कि यहां आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती है। प्रशासन से कई बार ब्रेकर बनाने की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से मांग पर कार्रवाई नहीं की जा रही।
कार को टक्कर मारकर पलटा ट्रोला
बगरू. जयपुर-अजमेर राजमार्ग पर अठमोरिया पुलिया के पास सोमवार सुबह करीब सवा पांच बजे अहमदाबाद से जयपुर की ओर जा रहे ट्रोले के आगे चल रहे एक ट्रक के साइड दबाने से अनियंत्रित हुआ ट्रोला आगे चल रही कार के टक्कर मारते हुए सर्विस रोड पर जाकर पलट गया। हादसे में ट्रोला चालक व खलासी के मामूली चोटें आई है। ट्रोले के पलटने से इसमें भरे हुए बोरे सड़क पर फैल गए।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

13 Nov 2017 08:47 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / पति के साथ पैदल चल रही महिला को ट्रैक्टर ने कुचला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.