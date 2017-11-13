पति के साथ पैदल चल रही महिला को ट्रैक्टर ने कुचला

यहां छह लोग घायल

रेनवाल. दांतारामगढ़-रेनवाल सड़क मार्ग पर जयपुर की ओर आ रहे कैम्पर ने कल्याणपुरा बस स्टैण्ड पर कॉलेज छात्रा को टक्कर मार दी। इसके बाद कैम्पर अनियन्त्रित होकर पलट गया। इससे कैम्पर में सवार पांच जने गंभीर घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि कल्याणपुरा बस स्टैण्ड पर सुमन (17) पुत्री झाबरमल कॉलेज जाने के लिए सड़क किनारे खड़ी थी, इसी दौरान हुडील की ओर से आए फर्नीचर से भरे कैम्पर ने छात्रा को टक्कर मार दी, इससे घबराए चालक ने वाहन से नियन्त्रण खो दिया, जिससे कुछ ही दूर जाकर कैम्पर पलट गया। घटना के बाद ग्रामीण मौके पर दौड़कर पहुंचे और कैम्पर में फंसे लोगों को बाहर निकाला। हादसे में विनोद पुत्र मदन लाल, अनीष पुत्र हरदेवाराम, विमला देवी पत्नी हरदेवाराम, राजेन्द्र पुत्र बोदूराम व नरेश पुत्र बोदूराम जांगिड़ निवासी हुडील जिला नागौर गंभीर घायल हो गए। जिन्हें खाचरियावास के सरकारी अस्पताल में पहुंचाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को एसएमएस अस्पताल रैफर कर दिया गया।