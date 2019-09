कार और ट्रक में हुई जोरदार भि​ड़ंत, युवक की दर्दनाक मौत, पांच घायल, मची चीख-पुकार

मेगा हाईवे सरदारशहर रोड़ पर धन्नासर कैंची के पास मंगलवार को दर्दनाक हादसा ( car truck collision in hanumangarh ) सामने आया। यहां एक ट्रक व कार की टक्कर ( Car truck accident ) में एक युवक की मौत ( one killed in road accident ) हो गई व पांच जने घायल हो गए।