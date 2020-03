दो बालकों की डिग्गी में डूबने से मौत, परिजनों का रो-रो कर बुरा हाल

एक दर्दनाक मामला सामने आया है। यहां एक खेत में बनी डिग्गी में डूबने से दो बालकों की मौत ( Two Children Die Of Drowning In Hanumangarh ) हो गई। परिजनों ने बिना कोई कार्रवाई किए बच्चों को दफना दिया है। घटना के बाद से दोनों बालकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ( Hanumangarh News )