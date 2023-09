टिमरनी नप में 1.32,हरदा नपा पर 1.02 करोड़ और खिरकिया नप पर 36 लाख पेनाल्टी

महेश भवरे

हरदा. एनजीटी(नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) ने जिले के तीन नगरीय निकायों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रुप में 2.70 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई है। आदेश में कहा कि समय सीमा में नगरीय निकाय बायोरेमिडेशन और एसटीपी नहीं बनवा सके। नदियों में सीधे सीवेज छोड़ा गया है। मुक्तिधाम के सामने खुले में हानिकारक कचरा जलाया जा रहा है। इस कारण इन पर यह जुर्माना लगाया गया है। 2 माह में राशि जमा नहीं करने और 31 दिसंबर 2023 तक निर्माण नहीं कराने पर सीएमओ के खिलाफ आपराधिक केस दर्ज कराया जाएगा।

1.32 crore penalty in Timarni Napa, Rs 1.02 crore on Harda Napa and 36 lakh penalty on Khirkiya Napa