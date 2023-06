13 दिन की मोहलत,साफ पानी नहीं मिला तो कांग्रेस कराएगी शहर बंद

हरदा. नलों से आ रहे मटमैले,बदबूदार पानी,खस्ताहाल सड़कें,बंद स्ट्रीट लाइट,पीएम आवास की किस्तों में देरी,पेयजल सप्लाई लाइन का विस्तार न करने और मंजूर निर्माण काम महीनों बाद भी शुरु नहीं जैसी बुनियादी सुविधाएं देने में नपा को नकारा बताते हुए ब्लॉक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष गगन अग्रवाल की अगुवाई में नपा का घेराव कर खूब नारेबाजी कर ज्ञापन दिया गया। 20 जून तक नलों से साफ पानी नहीं मिलने पर जनता को साथ लेकर शहर बंद करने की चेतावनी दी गई। प्रदर्शन के दौरान कांगेसियों से धक्का मुक्की और अनुशासनहीनता

13 days extension, if clean water is not available, Congress will shut down the city