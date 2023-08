कचरा प्लांट के लिए 15 एकड़ जमीन,हर घर नर्मदा जल पहुंचाने 37 करोड़ मिले,50 लाख ज्यादा राजस्व वसूला

हरदा.यहां की नगर पालिका परिषद का एक साल पूरा हो गया। इसमें दशकों पुरानी कचरा प्लांट की समस्या को हल करने 15 एकड़ जमीन मिली। हर घर नर्मदा जल पहुंचाने के लिए 37 करोड़ रुपए मिले। इंडोर स्टेडियम की जमीन नपा के नाम कराने में सफलता मिली। राजस्व वसूली में 50 लाख की वृद्धि हुई। मोहल्लों में 4 नए संजीवनी क्लिनिक बन रहे हैं। दो बायपास मंजूर हुए हैं। इन उपलब्धियों के बीच आय बढ़ाना,सीमित मानव संसाधन के बीच परिसीमन के बाद जुड़े 5 वार्डों में बुनियादी सुविधा व नियमित सेवा,नाली,बिजली,रोड की चुनौती बनी हुई है।

15 acres of land for garbage plant, 37 crores were received to deliver Narmada water to every house, 50 lakh more revenue was collected