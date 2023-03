15 साल बीते,नहीं खोज पाए ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए भूमि,कचरे के धुएं से लोग हो रहे बीमार

हरदा। नपा शहर को साफ सुथरा रखकर स्वच्छता सर्वे में रैंकिंग के सपने देख रही है,लेकिन सच्चाई यह है कि नगर से रोज निकलने वाला कचरा ही इसमें सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। करीब 15 साल से नपा में भाजपा के बहुमत वाली परिषद काबिज है। केंद्र में 9 साल से और राज्य में भी करीब 15 साल से भाजपा की सरकार है। 25 साल से सांसद व इतने ही समय से विधायक व मंत्री भी भाजपा से ही हैं। फिर भी एकमात्र नपा को ट्रेंचिंग ग्राउंड के लिए जमीन न दिला पाना अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। बीते सर्वे में भी हर बार इसी कमी से नंबर

15 years passed, could not find land for trenching ground, people are getting sick due to smoke of waste