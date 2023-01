3 दिन,3 रात गुजरी धरने में,आरोपी की गिरफ्तारी नहीं,आज फूकेंगे सीएम और कृषि मंत्री के पुतले

पुलिस ने धर्मेंद्र पटेल को अरेस्ट करने मांगा मंगलवार तक का समय,संपत्ति की आज होगी

-हत्याकांड के फरार आरोपी धर्मेंद्र पटेल को भागने के लिए गाड़ी देने वाले आरोपी पवन खेरवा को रातातलाई से लिया हिरासत में -सभा में रखा 10 मिनिट का मौन,शाम को कलेक्ट्रेट के सामने कैंडल जलाकर दी श्रद्धांजलि -मृतक की पत्नी को हंडिया के छात्रावास में रसोईया की नौकरी देने पर सहमति हरदा। चिराखान निवासी डंपर ड्राइवर अनिल माणिक की हत्याकांड के मुख्य आरोपी हरदा जनपद पंचायत अध्यक्ष रेवा पटेल के पति धर्मेंद्र पटेल की गिरफ्

3 days, 3 nights passed in dharna, no arrest of accused, effigies of CM and Agriculture Minister will be burnt today