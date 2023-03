3 माह बीते,34 में से एक भी रजिस्ट्री पेश नहीं की किसी ने,सीमांकन भी बेनतीजा

हरदा। श्रीनगर कॉलोनी में उदयोग विभाग की सरकारी जमीन को 34 लोगों को मनमाने ढंग से निजी भूमि बताकर रजिस्ट्री करने के मामले में तीन माह बाद भी जांच एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकी। 3 माह में टीम 34 में से एक भी रजिस्ट्री की जांच नहीं कर पाई। सीमांकन से भी सच्चाई सामने नहीं आयी।एसडीएम अब पंजीयन विभाग ने खसरा व रकबा की जानकारी बुलाने की बात कह रही हैं। इधर उदयोग विभाग को भी आज तक दो एकड़ जमीन कम होने की सीमांकन रिपोर्ट नहीं दी जा सकी है।जांच के लिए बनी टीम की निष्क्रियता भी आपसी मिलीभगत की शंका को बल द

3 months passed, no one presented a single registry out of 34, demarcation also inconclusive