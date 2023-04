35 वार्ड, 250 सफाई कर्मचारी,36 कचरा गाड़ी,फिर भी समय पर नहीं उठता कचरा

हरदा। जिले में हरदा की नगर पालिका सबसे बड़ी है। 35 वार्डों का शहर है,जिसमें करीब 75 हजार आबादी है। आधी आबादी अवैध कॉलोनियों में रहती है। पूरे शहर को चकाचक रखने के लिए 250 कर्मचारी हैं। घर घर जाकर कचरा लेने के लिए 36 गाड़ियां हैं। 12 ट्रैक्टर ट्रॉली हैं। न तो स्टाफ की कमी है और न ही संसाधनों का टोटा है,इसके बाद भी शहर में रोजाना समय पर कचरा नहीं उठ पा रहा है। दोपहर तक कचरे के ढेर और नालियों का कीचड़ पड़ा रहता है,जिसे ***** और अन्य जानवर बिखरा देते हैं।

