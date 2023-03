मुंह और पैर बांधकर कत्लखाने ले जाए जा रहे 37 केड़ों की मौत,ड्राइवर,कंडक्टर फरार

हरदा। रहटगांव थाना क्षेत्र की टेमागांव चौकी से करीब दो किमी दूर रविवार सुबह अलसुबह एक आयशर ट्रक पलट गया। इसमें करीब 50 केडे भरे थे। इनमें से 37 की मौत हो गई।जिनके मुंह व पैर बंधे हुए थे। इन्हें कत्लखाने ले जाया जा रहा था। हादसे के बाद डॉक्टरों की टीम ने केडों का पीएम किया,जिन्हें सुरक्षित जगह पर जेसीबी से गडढा कर दफनाया गया। घटना के बाद ड्राइवर व कंडक्टर फरार हो गए। इस मामले में चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि मवेशियों के परिवहन में किए जा रहे ट्रक में इंजन टाटा कंपनी का है और शेष बॉडी आयशर की

37 insects being taken to the slaughterhouse by tying mouth and feet, driver, conductor absconding