बस और ट्रैनों में चोरी करने वाले गिरोह के 4 बदमाश गिरफ्तार,5.50 लाख के गहने बरामद

हरदा। नया बस स्टैंड के पास से पुलिस ने उत्तरप्रदेश के एक चोर गिरोह के 4 बदमाशों को पकड़ा है। ये बस और ट्रैनों में अटैची और बैग से गहने व नकदी आदि चुराते थे। चारों बदमाशों ने करीब साए़े 5 लाख रूपए के सोने चांदी के जेवरात बरामद हुए हैं। इसके अलावा सोने चांदी को तौलने में काम आने वाली आधुनिक मोबाइल नुमा मशीन भी मिली है। खास बात यह है कि वे लंबे समय से हरदा आते जाते रहे हैं,इस दौरान सरस्वती लॉज में रहते थे।आरोपियों से इसी मामले में और पूछताछ के लिए पुलिस ने उन्हें कोर्ट से एक दिन की रिमांड पर लिय

4 miscreants arrested for stealing in buses and trains, jewelry worth 5.50 lakh recovered