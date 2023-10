जिले में 5 साल में 40813 मतदाता बढ़े,29.33 युवा मतदाता होंगे निर्णायक

हरदा.जिले में बीते 5 सालों में 40813 नए मतदाता जुड़े हैं।इनमें 425595, पुरूष 219360, महिला 206229 तथा अन्य 6 हैं। 29.33 युवा वोटर्स हैं।80 साल से अधिक उम्र के 4863 मतदाता हैं। 3997 दिव्यांग मतदाता और 6 थर्ड जेंडर हैं। 517 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें 40 केंद्रों में आज भी मोबाइल नेटवर्क सुविधा नहीं है। दोनों विस में 100 पिंक पोलिंग बूथ बनेंगे। इनमें मतदान की पूरी जिम्मेदारी महिला कर्मचारी संभालेंगी। 2018 के चुनाव में संवेदनशील केंद्रों की संख्या 125 थी,इस साल यह बढ़ सकती है। 50 फीसदी से अधिक

40813 voters increased in the district in 5 years, 29.33 youth voters will be decisive