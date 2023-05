5 वीं संस्कृत विषय ही नहीं फिर भी पूरक दे दी,20 अंक में होते हैं पास,25 में कर दिया फेल

हरदा। लंबे समय बाद राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा बोर्ड पैटर्न पर ली गई कक्षा 5 वीं और 8 वीं की परीक्षा में बड़े स्तर पर हुई विसंगतियां धीरे धीरे सामने आने लगी हैं। परीक्षा को लेकर विभाग कितना गंभीर रहा,इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि जो विषय पाठयक्रम में शामिल ही नहीं था,उसमें विदयार्थी को सप्लीमेंट्री दे दी। जिस विषय में पास होने के लिए केवल 20 अंक चाहिए थे,उसमें 25 मिलने पर भी फेल कर दिया गया। कई सरकारी स्कूलों का नतीजा 100 फीसदी रहा तो कई का शून्य रहा। निजी स्कूल 20 फीसदी से उपर नहीं जा

5th sanskrit is not the only subject, yet given supplement, pass in 20 marks, failed in 25